Fenerbahçe Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki başarılı oyuncusu Melis Yılmaz ile olan sözleşmesini 1 yıl daha yeniledi. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" dedi.
Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçe altyapısından çıkan ve A Takım'a 16 yaşında yükselen Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Yılmaz, sarı-lacivertliler ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.
- 10.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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