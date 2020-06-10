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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den o isme yeni sözleşme!

'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki başarılı oyuncusu ile olan sözleşmesini 1 yıl daha yeniledi. Sarı-lacivertliler hesabından yaptığı paylaşımda "Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" dedi.

Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" denildi.

altyapısından çıkan ve A Takım'a 16 yaşında yükselen Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda 'ta kiralık olarak forma giydi. Yılmaz, sarı-lacivertliler ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez de 'nda şampiyon oldu.

  1. 10.06.2020
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