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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin istediği teknik direktör resmen imzaladı!

'nin istediği resmen imzaladı!

Fenerbahçe'nin istediği teknik direktör resmen imzaladı!

Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Flamengo, ile de ismi anılan Portekizli 'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıklandı.

Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı 'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jesus, daha önce , , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 00:38
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