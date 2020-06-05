Fenerbahçe'nin istediği teknik direktör resmen imzaladı!
Brezilya Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Flamengo, Fenerbahçe ile de ismi anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıklandı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 00:38
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