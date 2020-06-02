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02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Juan Jesus bombası! Transfer bedeli...

'de bombası! bedeli...

Fenerbahçe'de Juan Jesus bombası! Transfer bedeli...

transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamalarını kurarken rotasını Roma'da forma giyen 'a çevirmişti. İtalyan medyası, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı lacivertlilerin, Jesus için yaptığı teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı için ilk teklif yapıldı.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk teklifinde bulundu.

Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.

  1. 02.06.2020
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