Fenerbahçe'de Juan Jesus bombası! Transfer bedeli...
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamalarını kurarken rotasını Roma'da forma giyen Juan Jesus'a çevirmişti. İtalyan medyası, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı lacivertlilerin, Jesus için yaptığı teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı Juan Jesus için ilk teklif yapıldı.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.
Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.
- 02.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Juan Jesus bombası! Transfer bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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