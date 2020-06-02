Fenerbahçe'de Juan Jesus bombası! Transfer bedeli...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı Juan Jesus için ilk teklif yapıldı.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.