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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Yiğit Kerem için resmi teklif

için resmi teklif

Yiğit Kerem için resmi teklif

Genç oyunculara özel ilgi duyan 'nin FK'nın 2004 doğumlu orta sahası için ise resmi teklifte bulunduğu ifade edildi.

Genç oyunculara özel ilgi duyan 'nin FK'nın 2004 doğumlu orta sahası için ise resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. 15 yaşındaki Yiğit, U16 'nda da forma giyiyor. Sarı-lacivertli ekip daha önce Gölcük'ten İsmail Yüksek'i transfer etmişti
  1. 27.5.2020
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