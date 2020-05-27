Caner&Gönül başarılı olur

Beşiktaşlı Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün dönmeleri gündemde... İki ismi değerlendiren sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Abdullah Ercan, "Caner Erkin, Türkiye'nin en iyi sol beki. Gökhan Gönül de bu ülkenin yetiştirdiği önemli sağ bekleri arasında. Ne olur bilemem ama tekrar Fenerbahçe'ye dönerlerse kesinlikle başarılı olurlar" yorumunda bulundu.