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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Caner&Gönül başarılı olur

Caner&Gönül başarılı olur

Beşiktaşlı ve 'ün dönmeleri gündemde...

Beşiktaşlı ve 'ün dönmeleri gündemde... İki ismi değerlendiren sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu , "Caner Erkin, 'nin en iyi sol beki. Gökhan Gönül de bu ülkenin yetiştirdiği önemli sağ bekleri arasında. Ne olur bilemem ama tekrar 'ye dönerlerse kesinlikle başarılı olurlar" yorumunda bulundu.

  1. 27.5.2020
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