Fenerbahçe'de Kruse kararı! Bu rakam gelirse satılacak
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sezon içinde istikrarlı bir grafik çizememişti. Sarı-lacivertliler, oyuncu ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de bu sezon zaman zaman iyi performans ortaya koysa da istikrarı yakalamayan Max Kruse için karar verildi.
Takvim'de yer alan habere göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe, Alman futbolcuyu satacak. Yıllık 3 milyon Euro da maaş alan 32 yaşındaki yıldızın, takımda kalması halinde ise önümüzdeki sezon için ücretinde indirime gidileceği öğrenildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 23.05.2020
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