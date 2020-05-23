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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'de Kruse kararı! Bu rakam gelirse satılacak

Fenerbahçe'de Kruse kararı! Bu rakam gelirse satılacak

'nin sezon başında büyük umutlarla 'den kadrosuna kattığı Alman futbolcu , sezon içinde istikrarlı bir grafik çizememişti. Sarı-lacivertliler, oyuncu ile ilgili kararını verdi.

'de bu sezon zaman zaman iyi performans ortaya koysa da istikrarı yakalamayan için karar verildi.

Takvim'de yer alan habere göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe, Alman futbolcuyu satacak. Yıllık 3 milyon Euro da maaş alan 32 yaşındaki yıldızın, takımda kalması halinde ise önümüzdeki sezon için ücretinde indirime gidileceği öğrenildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 23.05.2020
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