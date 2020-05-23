Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelmişlerdi. İki takımın da oyuncu için yaptığı teklifin miktarı belli oldu. Aradaki fark 5 milyon TL...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:19
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Bir tarafta Galatasaray oyuncuyla sözlü mutabakata varırken, imza parasını yatırmak için ligin bitmesini bekliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Diğer taraftan Fenerbahçe ise Mert Hakan'a Galatasaray'dan çok daha iyi bir teklif sundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden toplamda yıllık 5 milyon TL daha fazla olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Fenerbahçe'nin önerdiği imza parası ve yıllık ücretin 15 milyon TL civarında olduğu, Galatasaray'ın yıllık teklifinin ise 10 milyon TL'de kaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

İmza parasının belirlenen tarihte yatmaması halinde Mert Hakan için Fenerbahçe yolu açılmış olacak.

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