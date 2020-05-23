Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelmişlerdi. İki takımın da oyuncu için yaptığı teklifin miktarı belli oldu. Aradaki fark 5 milyon TL...