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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Hakan teklifinde fark 5 milyon TL!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelmişlerdi. İki takımın da oyuncu için yaptığı teklifin miktarı belli oldu. Aradaki fark 5 milyon TL...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:19
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Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmişti.
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Bir tarafta Galatasaray oyuncuyla sözlü mutabakata varırken, imza parasını yatırmak için ligin bitmesini bekliyor.
Diğer taraftan Fenerbahçe ise Mert Hakan'a Galatasaray'dan çok daha iyi bir teklif sundu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden toplamda yıllık 5 milyon TL daha fazla olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin önerdiği imza parası ve yıllık ücretin 15 milyon TL civarında olduğu, Galatasaray'ın yıllık teklifinin ise 10 milyon TL'de kaldığı ifade edildi.
İmza parasının belirlenen tarihte yatmaması halinde Mert Hakan için Fenerbahçe yolu açılmış olacak.