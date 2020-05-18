Max Kruse Fenerbahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesinde azalmaya gitmeyi planladığı ve 32 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koyduğu öğrenildi.
Alman basınına yaptığı açıklamalarla Türkiye'den ayrılmak istediğini ifade eden Max Kruse'ye yol göründü. Takımdaki maaş politikasını güncelleme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, maksimum oyuncu ücretini yıllık 2.2 milyon euro olarak belirlemişti. Yıllık maliyeti 5 milyon euro seviyelerinde olan Alman yıldız, bu durumda gözden çıkarılanlar arasında ilk sıraya yerleşti. Bonservis 5 milyon euro olarak belirlendi ama 3'e kadar indirim yapılabilir.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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