Max Kruse Fenerbahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi

Alman basınına yaptığı açıklamalarla Türkiye'den ayrılmak istediğini ifade eden Max Kruse'ye yol göründü. Takımdaki maaş politikasını güncelleme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, maksimum oyuncu ücretini yıllık 2.2 milyon euro olarak belirlemişti. Yıllık maliyeti 5 milyon euro seviyelerinde olan Alman yıldız, bu durumda gözden çıkarılanlar arasında ilk sıraya yerleşti. Bonservis 5 milyon euro olarak belirlendi ama 3'e kadar indirim yapılabilir.