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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse F.Bahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi

'den ayrılıyor! bedeli belirlendi

Max Kruse Fenerbahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi

'nin futbolcusu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesinde azalmaya gitmeyi planladığı ve 32 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koyduğu öğrenildi.

basınına yaptığı açıklamalarla 'den ayrılmak istediğini ifade eden 'ye yol göründü. Takımdaki maaş politikasını güncelleme kararı alan yönetimi, maksimum oyuncu ücretini yıllık 2.2 milyon euro olarak belirlemişti. Yıllık maliyeti 5 milyon euro seviyelerinde olan Alman yıldız, bu durumda gözden çıkarılanlar arasında ilk sıraya yerleşti. 5 milyon euro olarak belirlendi ama 3'e kadar indirim yapılabilir.

  1. 18.5.2020
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