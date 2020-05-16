Max Kruse: Adil bir rekabette değiliz

Son dönemde futbol kulüplerinde çıkan vaka sayılarına değinen tecrübeli futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?'' diye konuştu.