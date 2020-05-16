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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Adil bir rekabette değiliz

Max Kruse: Adil bir rekabette değiliz

'nin Alman yıldızı , sosyal medya hesabından corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalar yaptı.

Son dönemde futbol kulüplerinde çıkan vaka sayılarına değinen tecrübeli futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?'' diye konuştu.

  1. 16.5.2020
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