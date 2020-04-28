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28 Nisan 2020, Salı
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için flaş iddia! Yeni teknik adam imzaya geliyor

Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni teknik adam imzaya geliyor

Gelecek sezonun kadrosu için temaslarını sürdüren , teknik direktör krizini de kısa sürede çözmeyi hedefliyor. basınında dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin temas halinde olduğu ’ya imza attıracağı yazıldı.

Gündemindeki birçok hocayla görüşen sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu için ülkesi 'da önemli iddialar ortaya atıldı. Arap ekibi 'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren 'de görev yapabileceği ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi. Razvan Lucescu'nun 'nin başına geçmesi durumunda babası 'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.

  1. 28.4.2020
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