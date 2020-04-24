Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı!
Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Luigi Datome, corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague'in geleceği ve sarı-lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) Başkanı ve Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, Italbasket'in canlı yayınına konuk oldu.
Corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague sezonu ile ilgili konuşan Datome, "Şu anda sezona devam etmek çok güç. EuroLeague, sezonun her şey normalmiş gibi devam etmesini ve oynamamızı istiyor ancak devam edemiyorsanız, edemiyorsunuzdur" diye konuştu.
ELPA'in görüşmelerde büyük bri birlik örneği göstermesi nedeniyle teşekkürlerini sunan İtalyan basketbolcu, "EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA), görüşmelerde büyük bir birlik gösterdi. Kulüplere de oyunculara kulak verdikleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular, sporun çok zor günler geçirdiğinin farkında. Ayrıca, EuroLeague ile anlaşabildiğimiz için de gururluyuz. Bu anlaşma Avrupa basketbolu için örnektir. Çünkü lig, takımlar ve oyuncular arasında bir işbirliği sağlandı." ifadelerini kullandı.
OBRADOVIC'E BÜYÜK ÖVGÜ!
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "Kariyerimi Fenerbahçe'de ve Obradovic'in liderliğinde sona erdirebilirim. Obradovic, kendi tarzı olan büyük bir lider. İnsanlarla iletişimi harikadır. Hem hayatta, hem sporda kendine özgü bir yaklaşımı var. Obradovic ile çalıştığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum." dedi.
- 24.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.