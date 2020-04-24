Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı!

'den flaş Obradovic itirafı!

Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı!

Beko'nun yıldız basketbolcusu , corona virüsü nedeniyle ertelenen 'in geleceği ve sarı-lacivertli ekibin koçu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

() Başkanı ve Beko'nun İtalyan yıldızı , Italbasket'in canlı yayınına konuk oldu.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague sezonu ile ilgili konuşan Datome, "Şu anda sezona devam etmek çok güç. EuroLeague, sezonun her şey normalmiş gibi devam etmesini ve oynamamızı istiyor ancak devam edemiyorsanız, edemiyorsunuzdur" diye konuştu.

ELPA'in görüşmelerde büyük bri birlik örneği göstermesi nedeniyle teşekkürlerini sunan İtalyan basketbolcu, "EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA), görüşmelerde büyük bir birlik gösterdi. Kulüplere de oyunculara kulak verdikleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular, sporun çok zor günler geçirdiğinin farkında. Ayrıca, EuroLeague ile anlaşabildiğimiz için de gururluyuz. Bu anlaşma Avrupa basketbolu için örnektir. Çünkü lig, takımlar ve oyuncular arasında bir işbirliği sağlandı." ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC'E BÜYÜK ÖVGÜ!

Fenerbahçe Beko koçu Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "Kariyerimi Fenerbahçe'de ve Obradovic'in liderliğinde sona erdirebilirim. Obradovic, kendi tarzı olan büyük bir lider. İnsanlarla iletişimi harikadır. Hem hayatta, hem sporda kendine özgü bir yaklaşımı var. Obradovic ile çalıştığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum." dedi.

  1. 24.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luigi Datome'den flaş Obradovic itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA