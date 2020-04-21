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21 Nisan 2020, Salı
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Sky’a konuştu

Damien Comolli Sky’a konuştu

F.Bahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan sportif direktör , Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili Sports kanalına konuştu.

F.Bahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan sportif direktör , Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili Sports kanalına konuştu. 2020 yılı bitene kadar maçların seyircisiz oynanmasını beklediğini kaydeden Fransız adamı, bu sezon piyasasının ise durgun geçeceğini kaydetti. Comolli, "Yaz transfer döneminde çok az faaliyet göreceğiz. Takaslar söz konusu olabilir" yorumunu yaptı.
  1. 21.4.2020
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