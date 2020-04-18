Semih Şentürk Fenerbahçe'yi açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'yi böyle duyurdu! ''İnşallah beklemedeyiz''

'yi açıkladı!

Semih Şentürk Fenerbahçe'yi açıkladı!

'ten eski takımı 'ye mesaj geldi. Sarı-lacivertli takımda gol krallığı yaşamış olan 36 yaşındaki isim yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de görev almak istediğini söyledi.

'nin eski yıldızı geçtiğimi günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Semih Şentürk, Fenerbahçe eşofmanlarıyla yaptığı antrenman görüntülerini paylaşmıştı. Bu paylaşım akıllarda soru işareti yaratırken, 36 yaşındaki isimden konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Ajansspor'un sorduğu, ''Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?'' sorusunu yanıtlayan Semih Şentürk, ''İnşallah, beklemedeyiz'' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de 14 yıl forma giyen Semih Şentürk, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.

Sarı-lacivertli formayla 205 lig maçına çıkan Semih 56 gole imzasını attı. Semih Şentürk 2007-2008 sezonundaki "Gol Krallığı" başarısıyla, 'ın 1994-1995 sezonunda elde ettiği üçüncü gol krallığının ardından, sarı-lacivertli takımda krallık tacı takan son Türk futbolcu oldu. Öte yandan Semih Şentürk, Fenerbahçe kariyerinde 'nda 41 maçta 22 gol, Avrupa kupalarında ise 35 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 18.04.2020
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