Semih Şentürk Fenerbahçe'yi açıkladı!
Semih Şentürk'ten eski takımı Fenerbahçe'ye mesaj geldi. Sarı-lacivertli takımda gol krallığı yaşamış olan 36 yaşındaki isim yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de görev almak istediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Şentürk geçtiğimi günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Semih Şentürk, Fenerbahçe eşofmanlarıyla yaptığı antrenman görüntülerini paylaşmıştı. Bu paylaşım akıllarda soru işareti yaratırken, 36 yaşındaki isimden konuyla ilgili açıklamalar geldi.
Ajansspor'un sorduğu, ''Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?'' sorusunu yanıtlayan Semih Şentürk, ''İnşallah, beklemedeyiz'' yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de 14 yıl forma giyen Semih Şentürk, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.
Sarı-lacivertli formayla 205 lig maçına çıkan Semih 56 gole imzasını attı. Semih Şentürk 2007-2008 sezonundaki "Gol Krallığı" başarısıyla, Aykut Kocaman'ın 1994-1995 sezonunda elde ettiği üçüncü gol krallığının ardından, sarı-lacivertli takımda krallık tacı takan son Türk futbolcu oldu. Öte yandan Semih Şentürk, Fenerbahçe kariyerinde Türkiye Kupası'nda 41 maçta 22 gol, Avrupa kupalarında ise 35 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.
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