Luiz Gustavo transferine ateş püskürdü! "Para için..."

Sezonun sona ermesinin ardından Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'un, Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya transfer teklifinde bulunacağı iddia edilmişti.

Çıkan bu iddia Fransa'da da karşılık bulurken, eski milli futbolcu Jerome Rothen, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lyon'un Gustavo temasını değerlendiren Rothen, Lig 1 ekibini sert bir dille eleştirirken, Gustavo'nun performansının Fransız Ligi için yetersiz olabileceğini savundu. Rothen'in konu ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde;



"Bu transfer yanlış bir fikir! Marsilya'da ilk yıl dikkatleri üzerine çekti. Üst seviyeye çıkması herkesi şaşırttı. İkinci yılında Garcia (teknik direktör) ile nasıl anlaştığını biliyoruz. Yorgun görünüyordu. O kadar iyi ki (!) Fenerbahçe'ye giderek finansal bir anlaşma yaptı. Türkiye'ye ekonomik nedenlerle gitmeye karar verdiğinizde, hırsları ve yüksek hedefleri olan Lyon gibi bir kulübe nasıl gelebilirsiniz? Türkiye Ligi'ne bakıyorum ve yürüyerek oynadığını söyleyebilirim. Ama, Lyon gibi bir kulübe hiç hazır değil!"

Luzi Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakada rol alırken 2 gol 1 asist üretti ve 2393 dakika sahada kaldı.