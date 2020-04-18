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''Merih Demiral Fenerbahçe'den kovuldu'' İşte ettiği büyük yemin

İtalyan devi Juventus'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral'la ilgili şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Semih Özü, sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giydiği dönemde istediği şansları bulamayan Merih Demiral'ın kendi isteğiyle ayrılmadığını ve Fenerbahçe'den kovulduğu açıklarken, takımdan ayrıldığı zaman büyük bir yemin ettiğini söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:31 Güncelleme: 18.04.2020 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





