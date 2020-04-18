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''Merih Demiral Fenerbahçe'den kovuldu'' İşte ettiği büyük yemin
İtalyan devi Juventus'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral'la ilgili şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Semih Özü, sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giydiği dönemde istediği şansları bulamayan Merih Demiral'ın kendi isteğiyle ayrılmadığını ve Fenerbahçe'den kovulduğu açıklarken, takımdan ayrıldığı zaman büyük bir yemin ettiğini söyledi.
18 Nisan 2020 Cumartesi 12:31
Güncelleme: 18.04.2020 12:31
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Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Merih Demiral, sarı-lacivertli takımda göze girememişti ve 2016 yılında Portekiz'in AC Alcanenense takımına bedelsiz olarak gitmişti.
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Performansını her geçen gün arttıran Merih, üst üste transferler yaptı ve son olarak dünya devi Juventus'un yolunu tuttu. Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdan forma şansı bulamadığı için ayrıldığı konuşuluyordu.
Sarı-lacivertli takımın eski altyapı antrenörü Semih Özü, Ajansspor'a konuşurken, Merih'in Fenerbahçe'den kovulduğunu ve büyük bir yemin ettiğini açıkladı. İşte o açıklamalar...
FENERBAHÇE'DEN NASIL KOPTU? "Merih Demiral, Karamürselden ben getirdim. Karamürselden Merih Demiral'ı bedavaya aldım. Fenerbahçe'ye geldiğinde fiziki sıkıntılar yaşadı. Kamburumsu görüntüsü vardı. Kambur gibi koşuyordu. Performans hocaları Merih Demiral'ın vücut şeklini çalışarak düzelttirdi. Merih Demiral çok iyi performans gösterdi.
O dönem Şenol Çorlu, U21'e geçti. altyapı sorumluluğuna başka bir antrenör geldi. A takıma oyuncular U21'den gider. U21'e gelen hoca ile Şenol hoca arasında biraz rekabet oldu.