Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın corona virüsü şanssızlığı
Fenerbahçe'nin stoper şanssızlığı başka bir boyuta taşındı. Bu sezon savunma hattında bireysel hatalarından basit goller yiyen sarı-lacivertliler beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı. Stoper bölgesinde Sadık Çiftpınar hırslı yapısı, hava topu hakimiyeti ve çabukluğuyla taraftarın beğenisini kazanırken, Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Mayıs ayında sahalara dönmesi beklenen Sadık Çiftpınar, corona virüsü talihsizliği yaşadı.
Fenerbahçe'de bu sezon lig yarışından kopulmasına neden olan defans hataları, transfer yanlışları ve stoper eksikliği corona virüsü krizinde bile kendini gösterdi.
SİVASSPOR MAÇINDA ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Sezonun ilk yarısında tam Zanka'yı keserek ilk 11'e adını yazdıran Sadık Çiftpınar; 18 Aralık'ta Sivasspor deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı.
Hatta Sadık, bu nedenle ligin ikinci yarısında 28 kişilik kadroya yazılmamıştı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulması ve yaz aylarına kalması kötü bir talihsizlik oldu.
LİSTEDE BİR KİŞİLİK YER BOŞ KALDI
Şu anda elinde Serdar Aziz ve Falette dışında stoperi olmayan sarı-lacivertliler, Sadık olmayacağı için TFF'ye verilen 28 kişilik kadroyu da 27 kişide tutmuş ve bir kişilik yer boş kalmıştı.
MAYIS'TAN İTİBAREN HAZIR OLACAK AMA...
Milliyet'in haberine göre şu anda çalışmalarına başlayan Sadık'ın mayıs ayından itibaren tam anlamıyla hazır olacağı, haziran ayında da maç yapacak düzeye geleceği belirtildi. Ancak öngörülemeyecek bu tarihi corona virüsü krizi nedeniyle Fenerbahçe ligin kalan 8 haftasında Sadık'ı kullanamayacak.
YENİ SEZONA KALDI
Halihazırda stoper eksikliği çeken sarı-lacivertliler; ilaç gibi gelecek stoper takviyesini talihsiz bir biçimde kaçırmış olacak. 27 yaşındaki savunmacı ancak 2020-21 sezonunda kadroda yer alabilecek.
JAILSON'UN HATALARINDAN GİDEN 21 PUAN...
Fenerbahçe bu sezon savunmada hiç dikiş tutturamadı. Sezon başında gelen Zanka ile istenen verim alınamayınca devre arası yollar ayrıldı. Serdar Aziz ilk 7 haftada Ersun Yanal tarafından oynatılmazken, Sadık Çiftpınar da tam formayı almışken ciddi bir sakatlık yaşadı. Devre arasında Falette'nin lisansı uzarken, Trabzonspor'la oynanan kupa maçında da sakatlandı. Sezonun genelinde stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson'la da 21 puan civarı puan kaybedildi.
HIRSLI SADIK
Sarı-lacivertli takımda herkes tarafından çok sevilen Sadık Çiftpınar, çok hırslı hazırlanıyor. Evdeki antrenman programına harfiyen uyan ve verilerde en fazla geri dönüş alınan futbolcu olan Sadık, yeni sezonu bekliyor. Sezonun corona virüsü nedeniyle uzaması şanssızlık olsa da 27 yaşındaki stoper 2020-21'e hazır şekilde girmek istiyor.
- 13.04.2020
- Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın corona virüsü şanssızlığı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın corona virüsü şanssızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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