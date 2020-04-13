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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Belli oldu! İşte Hasan Ali Kaldırım'a önerilecek rakam

İşte 'nin 'a önereceği rakam!

İşte Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a önereceği rakam!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı planlaması yaparak değerlendiren 'de yönetim, takım kaptanı ile masaya oturacak. Sarı-lacivertli kulübün deneyimli oyuncuya önereceği maaş miktarı da belli oldu. İşte detaylar...

İç görüşmelerine henüz başlamayan , öncelikli olarak takımın sol beki ile masaya oturmaya hazırlanıyor...

Takvim'de yer alan habere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.

Hasan Ali bu sezon 12 maçta toplam 939 dakika süre alabilmişti. Kariyerine 'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe'ye 'dan transfer olduğu 2012 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.

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  1. 13.04.2020
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