İşte Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a önereceği rakam!

İç transfer görüşmelerine henüz başlamayan Fenerbahçe, öncelikli olarak takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım ile masaya oturmaya hazırlanıyor...

Takvim'de yer alan habere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.

Hasan Ali bu sezon 12 maçta toplam 939 dakika süre alabilmişti. Kariyerine Almanya'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe'ye Kayserispor'dan transfer olduğu 2012 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.