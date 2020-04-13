İşte Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a önereceği rakam!
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı transfer planlaması yaparak değerlendiren Fenerbahçe'de yönetim, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım ile masaya oturacak. Sarı-lacivertli kulübün deneyimli oyuncuya önereceği maaş miktarı da belli oldu. İşte detaylar...
İç transfer görüşmelerine henüz başlamayan Fenerbahçe, öncelikli olarak takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım ile masaya oturmaya hazırlanıyor...
Takvim'de yer alan habere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.
Hasan Ali bu sezon 12 maçta toplam 939 dakika süre alabilmişti. Kariyerine Almanya'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe'ye Kayserispor'dan transfer olduğu 2012 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a önereceği rakam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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