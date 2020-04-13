Fenerbahçe'de görüşmeler sürüyor! İşte 'Feda' diyen 2 isim

Salgının yaratacağı mali sıkıntıların önüne geçmek için startı veren Fenerbahçe'de yönetim, kaptan Emre aracılığıyla futbolcuların kapılarını tek tek çaldı. İddiaya göre Emre aracılığıyla oyunculardan maaşlarını düşürmelerinin talep edildiği bildirildi.







MURIQI VE OZAN 'EVET' DEDİ

Muriqi ve Ozan Tufan'ın bunu kabul ettiği bazı oyuncularınsa düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yönetimin, takımın büyük kısmından maaş indirimi konusunda 'evet' cevabı beklediği, kabul etmeyenlerle ise ikinci bir görüşme yapılmayacağı öğrenildi.