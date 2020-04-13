Fenerbahçe'de görüşmeler sürüyor! İşte 'Feda' diyen 2 isim
Fenerbahçe'de yönetim, kaptan Emre Belözoğlu aracılığıyla takımdan maaş indirimi istedi. Bazı isimler kabul ederken, bazıları düşünmek için süre istedi.
Salgının yaratacağı mali sıkıntıların önüne geçmek için startı veren Fenerbahçe'de yönetim, kaptan Emre aracılığıyla futbolcuların kapılarını tek tek çaldı. İddiaya göre Emre aracılığıyla oyunculardan maaşlarını düşürmelerinin talep edildiği bildirildi.
MURIQI VE OZAN 'EVET' DEDİ
Muriqi ve Ozan Tufan'ın bunu kabul ettiği bazı oyuncularınsa düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yönetimin, takımın büyük kısmından maaş indirimi konusunda 'evet' cevabı beklediği, kabul etmeyenlerle ise ikinci bir görüşme yapılmayacağı öğrenildi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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