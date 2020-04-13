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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'de görüşmeler sürüyor! İşte 'Feda' diyen 2 isim

Fenerbahçe'de görüşmeler sürüyor! İşte 'Feda' diyen 2 isim

'de yönetim, kaptan Emre Belözoğlu aracılığıyla takımdan maaş indirimi istedi. Bazı isimler kabul ederken, bazıları düşünmek için süre istedi.

Salgının yaratacağı mali sıkıntıların önüne geçmek için startı veren 'de yönetim, kaptan Emre aracılığıyla futbolcuların kapılarını tek tek çaldı. İddiaya göre Emre aracılığıyla oyunculardan maaşlarını düşürmelerinin talep edildiği bildirildi.



MURIQI VE OZAN 'EVET' DEDİ
Muriqi ve 'ın bunu kabul ettiği bazı oyuncularınsa düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yönetimin, takımın büyük kısmından maaş indirimi konusunda 'evet' cevabı beklediği, kabul etmeyenlerle ise ikinci bir görüşme yapılmayacağı öğrenildi.

  1. 13.4.2020
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