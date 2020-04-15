F.Bahçe’den 65 yaş üstüne koli desteği

F.Bahçe, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza ulaşıldı ve adres bilgileri güncellendi. Hazırlanan koliler araçlar yüklendi" denildi.