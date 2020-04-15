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15 Nisan 2020, Çarşamba
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F.Bahçe’den 65 yaş üstüne koli desteği

F.Bahçe’den 65 yaş üstüne koli desteği

F.Bahçe, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı.

F.Bahçe, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza ulaşıldı ve adres bilgileri güncellendi. Hazırlanan koliler araçlar yüklendi" denildi.

  1. 15.4.2020
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