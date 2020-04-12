Fenerbahçe'nin gündemindeki Willian Chelsea kariyerini bitireceğini açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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'nin gündemindeki kariyerini bitireceğini açıkladı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Willian Chelsea kariyerini bitireceğini açıkladı

'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 7 yıllık kariyerinin biteceğini dile getiren Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'nin Brezilyalı oyuncusu , 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğini açıkladı.

Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" ifadeleriyle Maviler'den ayrılacağının sinyalini verdi.

KONTRAT İSTEĞİ KABUL GÖRMEDİ

Chelsea'nin kendisine 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu kendisinin 3 yıllık kontrat istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

"Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyen Brezilyalı ülkesine ise dönmeyi düşünmediğini belirtti.

2018'de 'ndan sonra 'nın kendisini istediğini ancak Chelsea'nin o dönem kendisini yollamak istemediğini söyleyen Willian Avrupa'da birkaç yıl daha oynayabilecek güçte hissettiğini ifade etti.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 01:22
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