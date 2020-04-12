Fenerbahçe'nin gündemindeki Willian Chelsea kariyerini bitireceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız Willian geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 7 yıllık Chelsea kariyerinin biteceğini dile getiren Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğini açıkladı.
Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" ifadeleriyle Maviler'den ayrılacağının sinyalini verdi.
KONTRAT İSTEĞİ KABUL GÖRMEDİ
Chelsea'nin kendisine 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu kendisinin 3 yıllık kontrat istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.
"Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyen Brezilyalı ülkesine ise dönmeyi düşünmediğini belirtti.
2018'de Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'nın kendisini istediğini ancak Chelsea'nin o dönem kendisini yollamak istemediğini söyleyen Willian Avrupa'da birkaç yıl daha oynayabilecek güçte hissettiğini ifade etti.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 01:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Willian Chelsea kariyerini bitireceğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.