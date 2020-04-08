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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Yıllar sonra itiraf! "Çok şükür Fenerbahçe..."

'tan itirafı! "Çok şükür..."

Stephen Appiah'tan Fenerbahçe itirafı! "Çok şükür..."

'nin eski yıldızından mesaj var... Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla hafızalara kazınan , yaptığı açıklamalarla bir daha Fenerbahçe camiasının gönlünü fethetti. Appiah, yaptığı konuşmada, "Çok şükür Fenerbahçe ile anlaştım." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem İtalyan devi 'tan ayrılarak 'ye transfer olan ve sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Appiah, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Juventus'tan ayrılık sürecini anlatan Appiah, şu sözleri sarf etti;

"Gana'lı yetkililer, 2004 Olimpiyatlarından önce Juventus ile iletişime geçti. Ancak yöneticiler buna izin vermiyor gibiydi. Ben, bunu düşüneceğimi söyledim. Ertesi gün beni antrenman sonrası aradılar. Endişeliydim, en ufak hata sonrası sözleşmemi kaybedebileceğimden korktum. Ama yine de düşündüğümü söyledim. Eğer gitmeyeceğim deseydim, ülkemle ilgili problemlerim olabilirdi. Bu yüzden cesaretimi topladım ve Juventus yöneticilerine ayrılmak istediğimi söyledim.

'ÇOK ŞÜKÜR FENERBAHÇE...'

Bana nedenini sordular. Juventus'ta oynadığım için mutlu olduğumu ancak ülkemin daha önde geldiğini söyledim. Geri dönüşümde sorunlar yaşadım. Geri dönüşümde sorunlar yaşadım. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir yer aramak zorunda kaldım. Çok şükür ki Fenerbahçe ile anlaştım."

  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 11:17
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