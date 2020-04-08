Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif aldım"

Fenerbahçe'deki kötü gidişat sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana sarı-lacivertlilerde teknik adam arayışı sürüyor. Teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelirken, kimi taraftarlarca eleştiriliyor kimi ise destekleniyor. Son olarak başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü çalıştırmış olan Mustafa Kaplan'da yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...