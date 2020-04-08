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Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif aldım"
Fenerbahçe'deki kötü gidişat sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana sarı-lacivertlilerde teknik adam arayışı sürüyor. Teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelirken, kimi taraftarlarca eleştiriliyor kimi ise destekleniyor. Son olarak başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü çalıştırmış olan Mustafa Kaplan'da yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...
8 Nisan 2020 Çarşamba 09:43
Güncelleme: 08.04.2020 09:43
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Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'den dolaylı yoldan teklif aldığını açıkladı.
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Sabah Gazetesi'ne konuşan Kaplan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı.
Mustafa Kaplan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları şu şekilde:
"EVDEN ÇALIŞMAK OYUNCUYA BİR ŞEY KAZANDIRMAZ" "Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz."
"Bireysel antrenman ile grup çalışması farklı olur. Evde güç kazanamazsınız. Bu nedenle uzun bir aradan sonra saha ve grup idmanlarına başladığımız zaman sıkıntılar yaşanacaktır."