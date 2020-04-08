Fenerbahçe'de yönetiminden flaş karar! Maaş...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'in ara vermesiyle beraber yaşanan mali tabloyu masaya yatırdı. Kurmaylar, herhangi bir geliri olmayan kulüpte, personel kesintisine gitmeye karar verdi. Bu bağlamda Fenerbahçe, futbolcuların maaşlarında indirime gidecek.
Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk karşısında kulübü korumak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, harıl harıl yol haritasını belirlemeye çalışıyor.
Hürriyet'in haberine göre her gün kulübe giderek, yönetim kurulu üyeleri semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan başkan Ali Koç, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.
Başkan koç ve kurmaylarının, İtalya 1. Ligi kulüplerinin yaptığı gibi futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra, basketbol ve voleybol şubelerinde yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle de ücret indirimini görüşecek.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 09:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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