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08 Nisan 2020, Çarşamba
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'de yönetiminden flaş karar! Maaş...

Fenerbahçe'de yönetiminden flaş karar! Maaş...

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'in ara vermesiyle beraber yaşanan mali tabloyu masaya yatırdı. Kurmaylar, herhangi bir geliri olmayan kulüpte, personel kesintisine gitmeye karar verdi. Bu bağlamda Fenerbahçe, futbolcuların maaşlarında indirime gidecek.

Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk karşısında kulübü korumak için kolları sıvayan yönetimi, harıl harıl yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre her gün kulübe giderek, yönetim kurulu üyeleri semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan başkan , çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.

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Başkan koç ve kurmaylarının, İtalya 1. Ligi kulüplerinin yaptığı gibi futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra, basketbol ve voleybol şubelerinde yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle de ücret indirimini görüşecek.

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  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 09:37
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