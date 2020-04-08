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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Büyük hayal kırıklığı! Değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü

'de hayal kırıklığının adı

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Tolgay Arslan

'nin 'tan kadrosuna kattığı sarı-lacivertli takımda istenen performansı bir türlü gösteremedi. Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri de 5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya kadar geriledi.

'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya 'tan transfer ettiği , hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 12 lig maçının 11'inde sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.

Tolgay şu ana kadar ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü.

Fenerbahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.

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  1. 08.04.2020
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