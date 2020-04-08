Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Tolgay Arslan
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan sarı-lacivertli takımda istenen performansı bir türlü gösteremedi. Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri de 5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 12 lig maçının 11'inde sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.
Tolgay şu ana kadar ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü.
Fenerbahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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