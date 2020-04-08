Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den sürpriz bir çıkış geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun, yakın çevresine kendisini daha rahat hissettiğini gerekçe göstererek Miha Zajc'la oynamak istediğini söylediği ifade edildi. İşte detaylar...

8 Nisan 2020 Çarşamba 09:05 Güncelleme: 08.04.2020 09:05
Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Birçok sebepten dolayı bekleneni veremeyen Kruse'nin Miha Zajc konusunda ilginç bir isteği bulunuyor. Hem Almanya'dakinden farklı bir mevkide oynayan hem de ilk 11'de kendisine ayak uyduracak oyuncu bulamayan tecrübeli oyuncu, sistemsel olarak da sıkıntılar yaşadı.

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Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Milliyet'te yer alan habere göre orta saha ve kanatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tam anlamıyla verimli olamayan Alman futbolcunun yakın çevresine Zajc ile çok iyi anlaştığını ve beraber oynamak istediğini anlattığı öğrenildi.

Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Basit ve tek oynayan, bunun yanında oyun zekası yüksek olan Zajc ile çok iyi anlaşan Kruse, performansının arttığını düşünüyor ve kendisini daha rahat hissediyor.

Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Benzer futbol altyapısı ve mantığına sahip olan ikili bu sezon bir türlü birlikte oynayamadı. Bunda Zajc'ın sakatlığının yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal'ın da tercihleri önemliydi.

Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor

Deneyimli teknik adam Zajc'ı yetenekli bulsa da dayanaklı bulmuyordu. Zajc bu sezon ligde sadece 6 maçta oynadı.

Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor
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