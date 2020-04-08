Fenerbahçe'ye 'İstanbullu' stoper! 6.5 milyon Euro...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de defans bölgesine yoğunlaşıldı. Listede ilk sırada bulunan Benjamin Stambouli'nin de sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte Fransız stoperdeki sürpriz detay...
8 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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Yeni sezonda öncelikli olarak savunmadaki sıkıntıya son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor... Sarı- lacivertlilerin listesinin en tepesinde yer alan iki isimden biri olan Benjamin Stambouli'nin menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
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Takvim'de yer alan habere göre Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu olumlu görüşte fazlasıyla etkili olduğu belirlendi. BenjaminStambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk.
Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"... Alman temsilcisi Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldıza teklif edilen sözleşmenin şartlarının da çok iyi olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'ninStambouli'ye 3 yıllık sözleşme ve toplam 6.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirlendi... Taraflar önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.