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Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör sürprizi... Ersun Yanal'ın ardından bir çok isimle birebir irtibata geçen ve gerek teknik heyet, gerekse futbol mantığını sil baştan düzenlemek isteyen sarı lacivertlilerin sır gibi sakladığı teknik direktör ortaya çıktı... Peki, Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren teknik direktörü kim olacak? İşte o dev operasyon ve soruların cevabı...
8 Nisan 2020 Çarşamba 15:04
Güncelleme: 08.04.2020 15:04
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Ersun Yanal'ın istifasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Corona virüsü (koronavirüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda adaylarını belirledi.
Fenerbahçe ile ismi anılan adaylardan Hüseyin Eroğlu Hürriyet'in "Ersun Yanal'ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?" sorusunu cevapladı.
Eroğlu, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe'de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım?" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe yönetiminin aklında ise bambaşka bir plan var...
Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı öğrenildi.