Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!

Fenerbahçe yönetiminin aklında ise bambaşka bir plan var...

Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı öğrenildi.