Tugay Kerimoğlu'ndan flaş açıklama! "Fenerbahçe'den teklif aldım" | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tugay Kerimoğlu'ndan flaş açıklama! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

'ndan flaş açıklama! "'den teklif aldım"

Tugay Kerimoğlu'ndan flaş açıklama! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

'ın unutulmazları arasında yer alan 'ndan flaş itiraf... Sarı kırmızılı efsane isim, yaptığı açıklamada 'nin transfer politikası hakkında konuşurken, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı teklife ilişkin de açıklamalarda bulundu! İşte o sözler...

'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden , oyunculuğu döneminde 'den teklif aldığını açıkladı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'da konuşan Kerimoğlu, gündemde yer alan ve 'ün Fenerbahçe'ye transfer durumu hakkında da konuştu.

"FENERBAHÇE BENİ İSTEMİŞTİ"
Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe camiası istemişti beni. 1999 senesinde ayrıldığımda, yurt dışındaki hedeflerimi gerçekleştirme adıma gelen teklife saygıyla, 'Teşekkür ederim.' dedim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VAR"
Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner'e ihtiyacı var. Çok mevkide ihtiyaçları var ama ana merkez orası, bekler. Gökhan da Caner de gidebilir Fenerbahçe'ye. Çok doğaldır. Bu, benim bakış açım bu" şeklinde konuştu.

  1. 13.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tugay Kerimoğlu'ndan flaş açıklama! "Fenerbahçe'den teklif aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA