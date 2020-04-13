Tugay Kerimoğlu'ndan flaş açıklama! "Fenerbahçe'den teklif aldım"
Galatasaray'ın unutulmazları arasında yer alan Tugay Kerimoğlu'ndan flaş itiraf... Sarı kırmızılı efsane isim, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin transfer politikası hakkında konuşurken, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı teklife ilişkin de açıklamalarda bulundu! İşte o sözler...
Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden Tugay Kerimoğlu, oyunculuğu döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'da konuşan Kerimoğlu, gündemde yer alan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer durumu hakkında da konuştu.
"FENERBAHÇE BENİ İSTEMİŞTİ"
Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe camiası istemişti beni. 1999 senesinde ayrıldığımda, yurt dışındaki hedeflerimi gerçekleştirme adıma gelen teklife saygıyla, 'Teşekkür ederim.' dedim" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VAR"
Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner'e ihtiyacı var. Çok mevkide ihtiyaçları var ama ana merkez orası, bekler. Gökhan da Caner de gidebilir Fenerbahçe'ye. Çok doğaldır. Bu, benim bakış açım bu" şeklinde konuştu.
- 13.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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