Fenerbahçeli hocadan flaş sözler! "Trabzonspor harika"
Bir dönem Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de de görev alan ve Kocaman'ın 24 yıldır sağ kolu olarak bilinen Fahrudin Ömeroviç'ten flaş açıklamalar... Tecrübeli futbol adamı, Trabzonspor'un performansını harika olarak nitelendirirken, Galatasaray'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılar, düzlüğe nasıl çıkacağına dair yorumlarla ilgili tanıdık bir isimden değerlendirme geldi.
1996'dan bu yana, tam 24 yıldır Aykut Kocaman'ın sağ kolu olarak görev yapan Boşnak antrenör Fahrudin Ömeroviç, Sırp basınına yaptığı açıklamada acı konuştu. Sportski Zurnal'in sorularını cevaplayan Ömeroviç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak dört takımdan bahsederken Fenerbahçe'nin adını anmadı.
"TRABZONSPOR HARİKA"
Ömeroviç, "Bu sezon Trabzonspor harika bir performans sergiliyor. Sivasspor için de aynı ifadeyi söyleyebilirim. Yarışın içinde yer alan Başakşehir'in de şansı var" açıklamasında bulundu.
GALATASARAY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Ömeroviç'in Galatasaray'la ilgili ifadeleri ise Fenerbahçe camiasının canını sıkacak cinsten oldu. Boşnak hoca "Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Çünkü her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir" sözleriyle sarı-kırmızılıların yarışta favori olduğuna işaret etti.
Ömeroviç, matematiksel olarak şansı olsa da Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyemeyeceğini söylerken "Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da birçok problemi var. Biz görevdeyken son dakikada çok maç kaybettik. Şimdi de Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor" diye konuştu.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli hocadan flaş sözler! "Trabzonspor harika" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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