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29 Mart 2020, Pazar
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Hem savundu hem attı

Hem savundu hem attı

'de bu sezon golleriyle dikkat çeken son 10 yılın en iyi savunmacıları arasına girdi.

'de bu sezon golleriyle dikkat çeken son 10 yılın en iyi savunmacıları arasına girdi. Tecrübeli oyuncu, 'de forma giydiği 17 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Serdar bu başarısıyla 2010-11 sezonunda 28 maçta 7 gol atan Uruguaylı 'nun ardından Fenerbahçe'de gol katkısı yapan en skorer savunma oyuncusu oldu. Koronavirüs testi negatif çıkan Serdar Aziz, çalışmalarına evinde devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncu, hayatı durduran salgının bir an önce bitmesini ve normal hayata dönerek, liglerin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.
  1. 29.3.2020
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