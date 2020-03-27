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27 Mart 2020, Cuma
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Berke’nin yeni antrenörü annesi

Berke’nin yeni antrenörü annesi

kazanması için 'nın Westerlo takımına kiralanan , koronavirüsü nedeniyle evde kaldığı günlerde çalışmalarını aksatmamak için çareyi annesinde buldu. Genç file bekçisi evinin bahçesinde annesiyle beraber yaptığı top çalışmalarını hesabından paylaştı.

kazanması için 'nın Westerlo takımına kiralanan , koronavirüsü nedeniyle evde kaldığı günlerde çalışmalarını aksatmamak için çareyi annesinde buldu. Genç file bekçisi evinin bahçesinde annesiyle beraber yaptığı top çalışmalarını hesabından paylaştı.
  1. 27.3.2020
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