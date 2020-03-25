Pedro'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran sözler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Pedro'dan F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran sözler!

'dan F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran sözler!

Pedro'dan F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran sözler!

Geçtiğimiz yaz döneminde adı ekiplerinden 'yle anılan 'nun macerası sona eriyor. Haziran ayında kulübünden ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcunun bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

'nin gündeminde olan 'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran sözler geldi. Yıldız futbolcu, kulübü 'yle olan sözleşme süresi sona erince takımdan ayrılacağını duyurdu.

"HAZİRAN'DA AYRILIYORUM"

Pedro verdiği röportajda takımdan ayrılması ile ilgili; "Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım. Haziran'da kontratım bitiyor ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız ve bu yüzden normal hayata devam edemiyoruz." dedi.

Bosman kurallarına göre, Pedro istediği takımla sözleşme yapma hakkına sahip olacak. 32 yaşındaki futbolcunun çok sayıda talibi olacağı da kesin.

Pedro, ligler ertelenene kadar takımı Chelsea ile 9 maçına çıkmıştı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


  1. 25.03.2020
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