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22 Mart 2020, Pazar
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Gizli golcü

Gizli golcü Serdar Aziz

Savunmanın değişilmez futbolcusu ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, ve 'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

Savunmanın değişilmez futbolcusu ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, ve 'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

  1. 22.3.2020
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