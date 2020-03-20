Fenerbahçe konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), 20 bin 452 habere konu olan Fenerbahçe Beko'nun şubat ayının en çok konuşulan basketbol takımı olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, şubat ayında Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Obradovic ise takımın başında 500'üncü maçına çıktı.