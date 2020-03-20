Fenerbahçe konuşuldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe konuşuldu

konuşuldu

Fenerbahçe konuşuldu

(), 20 bin 452 habere konu olan Beko'nun şubat ayının en çok konuşulan takımı olduğunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (), 20 bin 452 habere konu olan Beko'nun şubat ayının en çok konuşulan takımı olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, şubat ayında 'nı müzesine götürmüştü. Obradovic ise takımın başında 500'üncü maçına çıktı.

  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe konuşuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN