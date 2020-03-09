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09 Mart 2020, Pazartesi
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için Corona endişesi

Nabil Dirar için Corona endişesi

FAS 'nın Orta Cumhuriyeti ile yapacağı Afrika Kupası Eleme karşılaşması kadrosuna F.Bahçe'den , G.Saraylı ve 'dan Chebake de çağrıldı. Üç oyuncu için 'corona' endişesi yaşanıyor.

FAS 'nın Orta Cumhuriyeti ile yapacağı Afrika Kupası Eleme karşılaşması kadrosuna F.Bahçe'den , G.Saraylı ve 'dan Chebake de çağrıldı. Üç oyuncu için 'corona' endişesi yaşanıyor. Fas'ta coronavirüs vakaları sonrası, federasyon maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti
  1. 9.3.2020
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