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06 Mart 2020, Cuma
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tutulmuyor

Mathieu Valbuena tutulmuyor

İki sezon formasını giydiği 'de ilan edilen , 'ta coşuyor.

İki sezon formasını giydiği 'de ilan edilen , 'ta coşuyor. Forma giydiği 31 resmi karşılaşmada 8 gol sevinci yaşayan, 21 de asist yapan Fransız futbolcu, Avrupa liglerinde zirveye çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 30 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla asist yapan isim oldu. Valbuena'yı 21 asistle Dusan Tadic, 20 asistle de takip ediyor.

  1. 6.3.2020
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