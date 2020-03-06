Mathieu Valbuena tutulmuyor

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta coşuyor. Forma giydiği 31 resmi karşılaşmada 8 gol sevinci yaşayan, 21 de asist yapan Fransız futbolcu, Avrupa liglerinde zirveye çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 30 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla asist yapan isim oldu. Valbuena'yı 21 asistle Dusan Tadic, 20 asistle de Di Maria takip ediyor.