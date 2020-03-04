Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden! Sloukas ve Nunnally... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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'ye iki kötü haber birden!

Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden!

'nde bu akşam Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Beko'da, sakatlıkları bulunan ile 'nin forma giyemeyeceği ifade edildi.

'nde bu akşam Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Beko'da, sakatlıkları bulunan ile 'nin forma giyemeyeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam 20:45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır.

  1. 04.03.2020
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