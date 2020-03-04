Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden!
THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıkları bulunan Kostas Sloukas ile James Nunnally'nin forma giyemeyeceği ifade edildi.
THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıkları bulunan Kostas Sloukas ile James Nunnally'nin forma giyemeyeceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu akşam 20:45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır.
?? Bu akşam 20:45'te oynanacak @kkcrvenazvezda maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır. #EuroLeague pic.twitter.com/eGxrz5TTjr— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 4, 2020
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