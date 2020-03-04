Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden!

THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıkları bulunan Kostas Sloukas ile James Nunnally'nin forma giyemeyeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam 20:45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır.