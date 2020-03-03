Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.
Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.
FENERBAHÇE'YE İLETTİ
TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti.
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.
GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA
Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.
Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.
Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 16:53
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