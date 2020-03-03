Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Kartal... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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'de son dakika! ...

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Kartal...

'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından dönemi sona ermişti. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.

'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan 'dan flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'YE İLETTİ
TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
Değerlendirme aşamasında olan Başkan ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.

GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA
Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.

Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında 'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.


Boşta olan teknik adamlardan 'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 16:53
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