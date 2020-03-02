Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe ve Abdullah Avcı...
Son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın ismi, Fenerbahçe ile geçiyordu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından bir çok isimle görüşen sarı lacivertliler için adaylardan bir tanesinin de Abdullah Avcı olduğu iddia ediliyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avcı'nın eski yardımcısı, konuya açıklık getirdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, istifasını sarı lacivertli yönetime sunmuş ve bu talep, yönetim tarafından kabul edilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir çok teknik direktörün ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken, bunlardan birinin de Abdullah Avcı olduğu iddia edilmişti.
Avcı'nın Beşiktaş macerasında yardımcılığını yapan Serhat Gülpınar, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Gülpınar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;
"Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı."
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 16:37
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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