Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe ve Abdullah Avcı...

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, istifasını sarı lacivertli yönetime sunmuş ve bu talep, yönetim tarafından kabul edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir çok teknik direktörün ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken, bunlardan birinin de Abdullah Avcı olduğu iddia edilmişti.

Avcı'nın Beşiktaş macerasında yardımcılığını yapan Serhat Gülpınar, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Gülpınar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı."