Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe ve Abdullah Avcı... | Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Beklenen açıklama geldi! ve ...

Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe ve Abdullah Avcı...

Son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ı çalıştıran 'nın ismi, ile geçiyordu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından bir çok isimle görüşen sarı lacivertliler için adaylardan bir tanesinin de Abdullah Avcı olduğu iddia ediliyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avcı'nın eski yardımcısı, konuya açıklık getirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan 'de Ersun Yanal, istifasını sarı lacivertli yönetime sunmuş ve bu talep, yönetim tarafından kabul edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir çok teknik direktörün ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken, bunlardan birinin de olduğu iddia edilmişti.

Avcı'nın Beşiktaş macerasında yardımcılığını yapan Serhat Gülpınar, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Gülpınar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı."

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 16:37
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