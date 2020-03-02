Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hoca arayışlarına girmişti.

Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin Tayfun Korkut ile flörtleştiğini okuyucularına aktardı.

2 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği aktarılırken, şu anda mutsuz olan taraftarların bu zorlu deplasmandan avantajla dönmesini istediği belirtildi.

'KRUSE VE MURİÇ'E GÜVENİYORLAR'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Avrupa'nın gözde golcülerinden Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.

'TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR'

Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.