Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalınmasının ardından istifasını sarı lacivertli yönetime bildirmişti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe, istifayı kabul ederken, resmi olarak yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerabahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak konusu olurken, Almanya'nın dünyaca ünlü yayın organı bild.de, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, sarı lacivertlilerle görüşme halinde olduğunu okuyucularına duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hoca arayışlarına girmişti.
Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin Tayfun Korkut ile flörtleştiğini okuyucularına aktardı.
2 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği aktarılırken, şu anda mutsuz olan taraftarların bu zorlu deplasmandan avantajla dönmesini istediği belirtildi.
'KRUSE VE MURİÇ'E GÜVENİYORLAR'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Avrupa'nın gözde golcülerinden Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.
'TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR'
Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 14:37
- Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
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Yorum
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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