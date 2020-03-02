Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Tayfun Korkut | Tayfun Korkut kimdir? Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Almanlar duyurdu! 'nin yeni hocası...

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen 'de teknik direktör , Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalınmasının ardından istifasını sarı lacivertli yönetime bildirmişti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe, istifayı kabul ederken, resmi olarak yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerabahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak konusu olurken, Almanya'nın dünyaca ünlü yayın organı bild.de, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten 'un, sarı lacivertlilerle görüşme halinde olduğunu okuyucularına duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de flaş gelişme... Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, maçın ardından teknik direktör 'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hoca arayışlarına girmişti.

Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin Tayfun Korkut ile flörtleştiğini okuyucularına aktardı.

2 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin, yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geleceği aktarılırken, şu anda mutsuz olan taraftarların bu zorlu deplasmandan avantajla dönmesini istediği belirtildi.

'KRUSE VE MURİÇ'E GÜVENİYORLAR'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Avrupa'nın gözde golcülerinden Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.

'TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR'

Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten 'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 14:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN