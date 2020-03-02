Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
A Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayına bağlanarak Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal'ın yerine kim geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bol, "Bence getirecekleri teknik direktör önümüzdeki sezon da devam edecek biri olmalı. 3 tane isim var; biri Erol Bulut, biri Tayfun Korkut, diğeri de Bruno Labbadia. Benim Fenerbahçe'ye en çok yakıştırdığım teknik direktör Erol Bulut. İnşallah doğru bir karar veririler." ifadelerini kullandı.
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