Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!

'dan oyuncularına yasağı!

Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara alan , yönünü 'nda karşılaşacağı maçına çevirdi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör da oyuncularının konsantrasyonu için birtakım kısıtlamalara gidiyor. İşte detaylar...

'de son 4 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluk yarışında geriye düşen rotasını 'na çevirdi. Sarı-lacivertli ekip bu kulvarda başarılı olup hem sezonu kupayla kapatmak hem de Avrupa Ligi'ni garantilemek istiyor.

Bu hedef doğrultusunda bazı önlemler alan teknik direktör , cumartesi ile karşılaşacak olan takımını, salı günü kupadaki maçına kadar 'da kampa almak istediğini bildirirken, yönetim de bu talebi olumlu karşıladı.

Antalyaspor maçından sonra 'a dönmeyerek çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan sarı-lacivertli takım böylelikle 4 gün bu kentte kalmış olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın, özellikle yenilgisiyle moralleri çok bozulan futbolcuları dış dünyadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla, kamp süresince cep telefonu ve internet kullanımı konusunda bazı sınırlamalar getireceği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, iki gündür futbolcularla özel görüşmeler yaparak, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçlarında hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

haberin devamı

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN