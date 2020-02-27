Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!

Süper Lig'de son 4 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe rotasını Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-lacivertli ekip bu kulvarda başarılı olup hem sezonu kupayla kapatmak hem de Avrupa Ligi'ni garantilemek istiyor.

Bu hedef doğrultusunda bazı önlemler alan teknik direktör Ersun Yanal, cumartesi Antalyaspor ile karşılaşacak olan takımını, salı günü kupadaki Trabzonspor maçına kadar Antalya'da kampa almak istediğini bildirirken, yönetim de bu talebi olumlu karşıladı.

Antalyaspor maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan sarı-lacivertli takım böylelikle 4 gün bu kentte kalmış olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın, özellikle Galatasaray yenilgisiyle moralleri çok bozulan futbolcuları dış dünyadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla, kamp süresince cep telefonu ve internet kullanımı konusunda bazı sınırlamalar getireceği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, iki gündür futbolcularla özel görüşmeler yaparak, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçlarında hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.