Fenerbahçe'de sürpriz! Alex de Souza Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel...
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Ersun Yanal ile yolları ayırmaya hazırlanırken, teknik heyet konusunda beklenmedik bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe, sezonu Alex de Souza ile kapatabilir! İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.
Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu.
Hürriyeti'in haberine göre Alex'in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.
ALEX TAKİPTE
Brezilya'da yaşayan Alex de Souza, Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.
Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex'e bilgi veriyor.
Diğer taraftan Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
İsmi sarı lacivertli ekiple anılan diğer isimler ise Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe'de sürpriz! Alex de Souza Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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