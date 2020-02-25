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25 Şubat 2020, Salı
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'de sürpriz! de Souza ve ...

Fenerbahçe'de sürpriz! Alex de Souza Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel...

'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Ersun Yanal ile yolları ayırmaya hazırlanırken, teknik heyet konusunda beklenmedik bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe, sezonu de Souza ile kapatabilir! İşte detaylar...

'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

Bu noktada gündeme gelen ilk isim de Souza oldu.

Hürriyeti'in haberine göre Alex'in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, -Emre Belözoğlu- üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

ALEX TAKİPTE
Brezilya'da yaşayan Alex de Souza, Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.

Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex'e bilgi veriyor.

Diğer taraftan Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

İsmi sarı lacivertli ekiple anılan diğer isimler ise Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut.

  1. 25.02.2020
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