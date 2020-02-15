Fenerbahçe'de her şey var ‘bitiriş’ eksik

Süper Lig'in en çok şut atan ve en çok çerçeveyi bulan takımı Fenerbahçe, bitirici vuruşu yapamıyor. 21 haftada rakip kaleye 712 şut gönderen sarı- lacivertliler, yalnızca 40 gol atabildi. Vedat Muriç 78 şuttan 12'sini golle sonuçlandırırken, Kruse ise 50 şutta 6 gol bulabildi. Ozan Tufan 42 şutta 2 gol, Rodrigues 34 şutta 3 gol kaydetti.