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15 Şubat 2020, Cumartesi
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'de her şey var ‘bitiriş’ eksik

Fenerbahçe'de her şey var ‘bitiriş’ eksik

'in en çok şut atan ve en çok çerçeveyi bulan takımı , bitirici vuruşu yapamıyor. 21 haftada rakip kaleye 712 şut gönderen sarı- lacivertliler, yalnızca 40 gol atabildi. 78 şuttan 12'sini golle sonuçlandırırken, Kruse ise 50 şutta 6 gol bulabildi. 42 şutta 2 gol, Rodrigues 34 şutta 3 gol kaydetti.

Süper Lig'in en çok şut atan ve en çok çerçeveyi bulan takımı , bitirici vuruşu yapamıyor. 21 haftada rakip kaleye 712 şut gönderen sarı- lacivertliler, yalnızca 40 gol atabildi. 78 şuttan 12'sini golle sonuçlandırırken, Kruse ise 50 şutta 6 gol bulabildi. 42 şutta 2 gol, Rodrigues 34 şutta 3 gol kaydetti.

  1. 15.2.2020
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