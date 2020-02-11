U12’ler çeyrek finalde elendi
Fenerbahçe 12 Yaş Altı Takımı, Almanya'da 7-9 Şubat tarihleri arasında katıldığı Junioren Masters 2020 salon turnuvasında çeyrek finalde elendi.
Fenerbahçe 12 Yaş Altı Takımı, Almanya'da 7-9 Şubat tarihleri arasında katıldığı Junioren Masters 2020 salon turnuvasında çeyrek finalde elendi. 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertli minikler, çeyrek finalde karşılaştığı FC St. Pauli'ye 3-0 yenilerek havlu attı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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