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11 Şubat 2020, Salı
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U12’ler elendi

U12’ler çeyrek finalde elendi

Altı Takımı, 'da tarihleri arasında katıldığı 2020 salon turnuvasında elendi.

Altı Takımı, 'da tarihleri arasında katıldığı 2020 salon turnuvasında elendi. 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertli minikler, çeyrek finalde karşılaştığı FC St. Pauli'ye 3-0 yenilerek havlu attı.

  1. 11.2.2020
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