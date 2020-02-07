Zanka Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Zanka 'den ayrılma nedenini açıkladı!

Zanka Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı!

'nin takımı Huddersfield'tan kadrosuna kattığı Mathias Jorgensen (Zanka), ara döneminde ekiplerinden 'a kiralanmıştı. Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı.

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Zanka, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Uwe Rösler'den birçok şey öğrenmek istediğini kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, "Burada birçok şey öğrenmek istiyorum. Hemen eğlenmeye başladım, istediğim her şeye sahibim şu anda. Ligin sonuna kadar elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Zanka, ilk maçına 'nda Kaiserslautern maçında çıktı ve mücadele 2-0 Düsseldorf üstünlüğü ile sona erdi.

AYRILMA NEDENİ EURO 2020
'den devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka, Alman basınına ayrılığın nedeninin EURO 2020 olduğunu söyledi.

Daha çok oynamak için Fenerbahçe'den ayrıldığını belirten Zanka, "Fortuna Düsseldorf'a olma ihtimali belirdiğinde, hemen bunu istedim. Benim için güzel bir şans. Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum ve burada oynayarak bunu yapabilirim. 'da büyük bir rekabet var ve üst düzey bir ligde kendimi tekrar kanıtlayarak, şansımı arttırabilirim" dedi.

"ZANKA İSMİ FİLMDEN GELİYOR"

"Zanka" isminin nereden çıktığı da sorulan Mathias Jorgensen, "10 yaşındaydım ve arabayla maça gidiyorduk, ben de zeminde oturuyordum. Hocam bana baktı ve 'Cool Runnings filmindeki Sanka gibisin' dedi. Sonra adım Zanka oldu, ondan beri herkes beni Zanka olarak çağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.


  1. 07.02.2020
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