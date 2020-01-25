Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ampomah bonservise takılmış!
Fenerbahçe'nin Nana Ampomah için menajerler aracılığıyla girişimde bulunduğu ancak Düsseldorf'un bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle sonuç alamadığı bildirildi.
24 yaşındaki Gana'lı sol açık, sezon başında Beveren'den Düsseldorf'a gitmişti. Ghanaweb.com'da yer alan haberde, Düsseldorf'ta şans bulamayan Ampomah'ın Genk, Club Brugge ve Antwerp'in de radarında olduğunu yazdı.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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