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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'nin transfer hedefi bonservise takılmış!

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ampomah bonservise takılmış!

'nin Nana için menajerler aracılığıyla girişimde bulunduğu ancak 'un bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle sonuç alamadığı bildirildi.

24 yaşındaki Gana'lı sol açık, sezon başında Beveren'den 'a gitmişti. Ghanaweb.com'da yer alan haberde, Düsseldorf'ta şans bulamayan 'ın Genk, ve Antwerp'in de radarında olduğunu yazdı.

  1. 25.1.2020
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