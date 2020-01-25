Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercih

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam edecek. Dev karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takım Hasan Ali Kaldırım dışında tam kadro olarak maça çıkacak. Öte yandan Başakşehir'de Senegalli forvet Demba Ba'nın sart kart cezası bulunuyor. Konuk takımda ayrıca Berkay Özcan da sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ve golcü oyuncu Vedat Muriç sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Max Kruse, Tolga , Muriqi.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu. Clich, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli

FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. VAR odasında ise Ali Şansalan görev yapacak.







YANAL VE BURUK'TA DA EŞİTLİK VAR

Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.

Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)

Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)

Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)

Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE ZORLANIYOR

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLAR (OPTA)