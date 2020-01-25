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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Demba cezalı Berkay sakat

Demba cezalı Berkay sakat

'de zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan ve kupa maçında burnunda parçalı kırık oluşan , karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

'de zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan ve kupa maçında burnunda parçalı kırık oluşan , karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

  1. 25.1.2020
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