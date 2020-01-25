Demba cezalı Berkay sakat
Başakşehir'de zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan Demba Ba ve kupa maçında burnunda parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
Başakşehir'de zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan Demba Ba ve kupa maçında burnunda parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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