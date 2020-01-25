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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'ye Rodriguez müjdesi!

Fenerbahçe'ye Rodriguez müjdesi!

: , İsviçreli sol beke ‘ ile sorunu çözdük’ mesajı gönderdi. , Türk ekibinden 24 saat içinde resmi teklifi bekliyor.

'nun harcama limitine 16 milyon lira eklemesiyle limit aşımı 19 milyon TL'ye gerileyen , 'in transferi için ilk adımı attı. , sarı-lacivertli kulübün, İsviçreli sol beke 'TFF ile sorunu çözdük' mesajı yolladığını duyurdu. Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, kilidinin açıldığını yazarken, 'ın Fenerbahçe'den 24 saat içinde resmi teklifi beklediğini bildirdi. İki kulübün daha önce 1 milyon euro kiralama +5 milyon euro zorunlu satın alma şartları üzerinde anlaştığı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin Brescia ile pazarlık halinde olduğu Miha Zajc'ı gönderdikten sonra Ricardo Rodriguez'i 'a getirmesi bekleniyor.

  1. 25.1.2020
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